İbrahim Kalın’dan flaş ‘dörtlü zirve’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye konulu dörtlü İstanbul zirvesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
İbrahim Kalın yaptığı açıklamasında zirve ile ilgili “Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın" ifadelerini kullandı.
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