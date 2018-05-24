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    İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik sorusuna yanıt

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bedelli askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken bedelli gündemimizde yok"dedi.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , gündem
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