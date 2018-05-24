İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bedelli askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken bedelli gündemimizde yok"dedi.

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