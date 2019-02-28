Ä°brahim KalÄ±nâ€™dan 28 Åžubat açÄ±klamasÄ±
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, "Bin yÄ±l sÃ¼recek denen 28 Åžubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne atÄ±ldÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°brahim KalÄ±n, 28 Åžubat'Ä±n 22. yÄ±lÄ± nedeniyle sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â
"Bin yÄ±l sÃ¼recek denen 28 Åžubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin Ã§Ã¶plÃ¼ÄŸÃ¼ne atÄ±ldÄ±. VesayetÃ§i ve tepeden inmeci projeler Ã§Ã¶kmeye mahkumdur. BÃ¶yle utanÃ§ tablolarÄ±nÄ±n bir daha yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in hikmetle, azimle, el birliÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."
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