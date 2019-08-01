Son dakika: YAŞ kararları açıklandı! 14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Karara göre; 30 Ağustos’tan itibaren 14 general/amiral üst rütbeye, 40 albay general/amiralliğe yükseltildi. 12 generalin görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 313 albayın görevleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 241 general amiral sayısı 30 Ağustos'ta 233 olacak.
İşte İbrahim Kalın'ın açıkladığı YAŞ kararları:
30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş, halen 241 olan general ve amiral sayısı 233 olacaktır.
30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe;
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe;
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
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