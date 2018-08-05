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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleriİbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir’de
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Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN-Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)
05.08.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir’de 

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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2’nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Kırşehir’de, bugün gündemin Neşet Ertaş olduğunu belirterek, "Türk müziği evrensel ve çok değerlidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığının hikayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Kırşehir Belediyesi ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen festival için Ankara’dan karayoluyla Kırşehir’e gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önce Kırşehir Valiliği’ni ziyaret etti. Burada, Valilik şeref defterini imzalayan Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti. İbrahim Kalın burada medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Neşet Ertaş usta ölümünden sonra da bizleri birleştirmektedir. Yüzlerce yıllık Abdal geleneğinin teşkil ettiği Anadolu’da, aynı zamanda, sadece müzikle değil, coğrafyasında da derin izler bırakmış bir usta sanatçıdır. Neşet Ertaş, aynı zamanda eserlerinde, sözlerinde gönlümüze de hitap etmektedir. Neşet Ertaş’ı anlatmak için kelimeler yetmez, Ertaş’ın ortaya koyduğu eserler müzik eseri olmaktan çok, mümtaz eserlere dönüşmüştür. Neşet Ertaş sadece Kırşehir değil, Anadolu’nun tüm diyarlarına mal olmuş bir sanatçıydı. Şarkılarını, sözlerini yürekten söyleyen ender sanatçılardan biriydi. Onun için kelimeler yetmiyor. Onu anlatmak için, onunla yaşamak gerekirdi. Böylesine bir festival düzenlenmesine katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkür ediyorum. Artık bu dakikadan sonra bize düşen bu geleneği sürdürüp, yaşatmak ve nesillere aktarmaktır" dedi.

Sadece Kırşehir değil, İç Anadolu Bölgesi’ni temsil edilen festivaller düzenlemek istediklerini belirten Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sadece müzik festivali olarak görmemeli, abdal geleneğinin, bozlak geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekir. Her ülkenin kendine özgü müzikleri vardır. Bunlar nasıl evrenselse, Türk müziği de evrenseldir. Dünyada bu kadar savaşın olduğu bir dönemde insanlığın sevgi diline saygıya her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. Neşet Ertaş’tan feyiz almaya ihtiyacı vardır. Bu bilinçle, bize düşen görev, bu dönemde böyle bir insana sahip çıkarak, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu anma programlarının buna vesile olmasını diliyorum. Bu amaçla yola çıktık. Bu etkinlikleri sadece müzik programı olarak görmemeliyiz. Abdal ve bozlak geleneğinin yaşatılması anlamında bu etkinlikler önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Üniversitelerimiz de buna katkı koyacaktır. Müzik çevrelerinin kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Genç sanatçılarımızın ileri gitmesine nasıl katkı sağlayabiliriz. Müziğimizin hem yerelde, hem de genelde dünya üzerinde yayılmasında gelişmesinde, bu etkinlikler birer vesile olacaktır. Türk müziğinin evrensel bir müzik olduğuna inanıyorum. Çin, İran müzikleri nasıl evrenselse, Türk müziği de o kadar evrenseldir. Hem müzikal yapısıyla, hem icrasıyla, kendine has müzikal sözleriyle, nüanslarıyla evrenseldir. Tüm dünyaya hitap etmektedir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar aynı müzik geleneği devam ediyor. Bunun daha da yaygınlaşması, dünyada Türk müziğini kıymetlendirmektir. Bunları daha iyi seviyeyle götürmek, yeni araştırmalar yapmaya vesile olacaktır."

KALIN’A YÖRESEL ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ 

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesi’ne geçerek, Başkan Yaşar Bahçeci ile görüştü. Başkan Yaşar Bahçeci, İbrahim Kalın’a el dokuması kök boyalı seccade, Ahi Evran Külliyesi tablosu ile ceviz, pekmez ve pestilden oluşan Kırşehir yöresel ürünlerini hediye etti. Kalın’a ayrıca 3’üncü Lig’e yükselen Kırşehir Belediyespor’un yeşil-beyazlı 40 numaralı forması hediye edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, daha sonra Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ile birlikte yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile Kent Parkı gezdi.

KALIN: KÜLTÜR ELÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2’nci Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’ne girişte açıklama yaptı. Kalın, ”Abdallığı, tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerek. Artık bu, Kırşehir’de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Türk müziği, geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan’dan Pir Sultan’a, Muharrem Ertaş’tan Neşet Ertaş’a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Kırşehir’de düzenlenen 2’nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali’nde panel bölümüne geçildi. Panele katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’ne girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemine vurgu yapan Kalın, "Abdallığı tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerekli. Artık bu, Kırşehir’de tüm boyutlarıyla geleneksel hale getirilecek. Anadolu geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Türk müziği de geleneksel hale getirilmelidir. Karacaoğlan’dan Pir Sultan’a, Muharrem Ertaş’dan Neşet Ertaş’a kadar bütün kültür elçilerimize sahip çıkmalıyız. Bizim müzik potansiyelimiz çok geniş. Yaşatılması çok önemli. Gönül telimizi titreten sanatçılarımızı gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu. 

’YAPMAMIZ GEREKEN, ONU KEŞFETMEK’

Festivalin panel bölümünün moderatörlüğünü Duygu Canbaş yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ile müzisyenler Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel ve Kubilay Dökmetaş katıldı. Kalın, panelde yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

”Neşet Ertaş’ın geleneği, imbikten süzülerek, gelmiş bir hulasayı içeriyor. Önce söz vardır sonra müzik. Sözleri de çok önemlidir. Onun için Balkanlar’a, Avrupa’ya taşınmıştır. Mozart, Beethoven, Chopin gibi büyük müzisyenler vardır; ama aynı evrensel müzik kalitesi için Karacaoğlan’da, Aşık Veysel’de, Neşet Ertaş’ta var. Büyük ustayı bu büyük fotoğrafa yerleştirmememiz gerekir. Sazının, sözünün, sesinin yanı sıra sözüyle bizi sarıp, sarmalayan bir müzisyenden söz ediyoruz. Aslında Neşet Ertaş, bir hikaye anlatıcısı. Her zorlukta duyguları gönül diliyle dile getirdiği insanlığın büyük hikayesini de dile getiriyor. ’Dostluk’, ’arkadaşlık’, ’doğruluk’, ’dürüstlük’, ’birbirine bağlılık’ diyor. Doğal tevazusu ile bizi de kendine bağlıyor. Arkasında taşıdığı büyük tevazuyu gönül dünyasından bizlere taşıyor. Neşet Ertaş’ı ortaya çıkaran o maya, hala yaşamaya devam ediyor. Bizim yapmamız gereken, onu keşfetmektir.” 

REKTÖR PARLAK: 'SAZIYLA SÖZÜYLE TOPLUMU AYDINLATTI’

Ankara Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Parlak ise Neşet Ertaş’ın "Ben ağlatmak için değil, anlamak için dünyaya geldim" dediğini belirterek, ”İnsanlar, ’halk müziği’ adı altında 4 dalda hizmet verdi. Bunlar ozanlar, aşıklar, ağıt yakanlar ve destancılar. Bunlar, her dönem toplumda yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösterdiler. Neşet Ertaş da bunlardan biriydi. Sazıyla sözüyle toplumu aydınlattı" diye konuştu.

KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali’nde saz çalıp türkü söyledi.

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş’ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş’ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.

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