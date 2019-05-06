İbrahim Kalın, John Bolton ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı ve karşılıklı ticaretin artırılması için atılacak adımlar üzerinde duruldu. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Libya ve Suriye’deki güncel gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkemizi ziyareti konusunda alternatif tarihler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
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