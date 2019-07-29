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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

İbrahim Çelikkol ve arkadaşları olay çıkardı!

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İbrahim Çelikkol ve arkadaşları olay çıkardı!

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Akyaka’da 6 arkadaşıyla bir kişiye saldırdı. Gürültü yaptıkları için uyarıda bulunan Bahadır Kılınç’ın elmacık kemiğini kıran Çelikkol ve arkadaşları geceyi karakolda geçirdi

Oyuncu İbrahim Çelikkol alkollüyken işlediği vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Muğla Akyaka'da, gürültü yaptıkları için kendisini uyaran işletmeciyi 6 arkadaşıyla dövdü. Daha önce de Selçuk Sahin ile kavgaya karışan Çelikkol, başka bir mekanda alkollüyken sergilediği aşırı tavırlarla gündeme gelmişti. Olay, gece geç saatlerde Ula'nın turistik Akyaka beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bahadır Kılınç, ruhsatsız olduğu için kapalı olan restoranının önünde otururken, yan restoranda aralarında İbrahim Çelikkol'un da bulunduğu grubu, gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Alkollü oldukları öğrenilen Çelikkol ve beraberindekiler Kılınç'ı tekme tokat dövdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu esnada olay yerinin yakınında bulunan Ula Belediye Başkanı'nın oğlu tarafından dayakçı gurubun elinden kurtarılan Bahadır Kılınç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elmacık kemiğinin kırıldığı, burun kemiğinin de çatladığı tespit edilen Kılınç'ın şikayeti üzerine Çelikkol ve beraberindekiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

NEZARETTE SABAHLADI

Sabaha kadar karakolda tutulan Çelikkol ve yanındakiler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Daha öncede adı kavgaya karışan ünlü oyuncu olay hakkında kendisine sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

BAŞKANIN OĞLU KURTARDI

ULA Belediye Başkanı İsmail Akkaya, olayın kendileriyle ilgisinin olmadığını söyledi. Akkaya, "Bahadır Kılınç'ın darp edildiğini gören oğlum Kağan olaya müdahale etmiş. Alkollü olan Çelikkol ve arkadaşlarının elinden Bahadır'ı kurtarmış ve hastaneye götürmüş. Kendisi arkadaşı olur kavgayla ilgisi sadece bundan ibarettir" diyerek açıklamada bulundu. (Kaynak: Yeni Asır)

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