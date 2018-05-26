İBB'ye sürpriz ziyaret

Erdoğan namazın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sürpriz bir ziyarette bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın odasına çıkan Erdoğan, belediye çalışanlarıyla görüştü, bazı eski mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat belediyede kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından çıkışta bekleyenlerin yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Kendisini, Atatürk Havalimanı’nın yerine ‘millet bahçesi’ yapılması kararından dolayı tebrik eden bir vatandaşla sohbet eden Erdoğan, “Amerika’nın Central Park’ı varsa, İngiltere’nin Hyde Park’ı varsa, bizim de millet bahçelerimiz olacak” dedi. Genç bir kızı yanına çağıran Erdoğan bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, İBB ziyaretinin ardından Tarabya Köşkü’ne geçti. İBB Başkanı Uysal, ziyaretle ilgili “Eski günlerini hatırladı, eski dostlarıyla görüştü. Özel bir gündemi yok” dedi.



