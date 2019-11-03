‘İBB’nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü var’
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile 29. İstanbul Sanat Fuarı’nın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB standında, gazetecilerin sorusu üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, “Boğaz’la ilgili yetkinin İBB’de olmadığına” ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
İmamoğlu, “İBB’nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü var. Boğaziçi İmar Müdürlüğümüz burada yapılaşmayla ilgili olarak denetçi, gözlemci, ruhsatlandıran, yanlış ve aykırı uygulamaların yıkımını yapan ve yıllardır bu şekilde hizmet eden bir kurum. İBB kurumunu Sayın Bakan ya unuttu ya da unutturdular. Bu yanlıştan dönmelerini öneriyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle