İBB’den yaşlılara özel ekmek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Halk Ekmek, 2019’un Yaşlılık Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, yaşlıların günlük beslenme ihtiyacını karşılayacak özel bir ekmek imal etti.
Ekmeğe ‘Altın Bahar’ adı verildi. Kuru üzümlü ve kuru domatesli olarak üretilen Altın Bahar, yaşlılar için günlük protein, kalsiyum, D3, enerji ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak. Altın Bahar’ın formülünü Halk Ekmek mühendisleri ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Saka ve ekibi hazırladı. Ekmek piyasaya 70 gramlık ambalajlarda sunulacak. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, ekmeğin yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlandığını söyledi. Bekaroğlu, ileri yaşta ortaya çıkan kas erimesi ve kas kuvveti kaybına bağlı düşmeler, hareketsizlik ve bağımlılık azalabileceğini, Kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi) görülme sıklığının azalacağını ifade etti.
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