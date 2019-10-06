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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU / İSTANBUL
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İBB’den yaşlılara özel ekmek

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İBB’den yaşlılara özel ekmek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Halk Ekmek, 2019’un Yaşlılık Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, yaşlıların günlük beslenme ihtiyacını karşılayacak özel bir ekmek imal etti.

Ekmeğe ‘Altın Bahar’ adı verildi. Kuru üzümlü ve kuru domatesli olarak üretilen Altın Bahar, yaşlılar için günlük protein, kalsiyum, D3, enerji ve lif ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak. Altın Bahar’ın formülünü Halk Ekmek mühendisleri ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Saka ve ekibi hazırladı. Ekmek piyasaya 70 gramlık ambalajlarda sunulacak. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu, ekmeğin yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla hazırlandığını söyledi. Bekaroğlu, ileri yaşta ortaya çıkan kas erimesi ve kas kuvveti kaybına bağlı düşmeler, hareketsizlik ve bağımlılık azalabileceğini, Kalsiyum ve D vitamini eksikliğine bağlı ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi) görülme sıklığının azalacağını ifade etti.

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