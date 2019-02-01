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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

İBB'den vakıflara para aktarıldığı iddiasına yanıt

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İBB'den vakıflara para aktarıldığı iddiasına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) belediyeden hiçbir vakfa nakit aktarımının yapılmadığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu"nun gerçek dışı olduğu, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetlerin, "yandaşlık ithamı" ile çarpıtılarak algı operasyonu yapıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan spor salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir. Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca terör örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır. İlgili haber ve yayınlar için kurumumuzun her türlü yasal hakkının saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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