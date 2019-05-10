İBB'den 'T.C.' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan, "Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) İstanbul Büyükşehir Belediyesi" yazısının yerinde durduğu bildirildi.
İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yazısı yerinde durmaktadır.— İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 9 Mayıs 2019
Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yönündeki iftiralara itibar edilmemelidir. pic.twitter.com/UbQDUi7hmj
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