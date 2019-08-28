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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.08.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

İBB’den su baskınlarıyla ilgili önemli karar

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İBB’den su baskınlarıyla ilgili önemli karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "İstanbul'da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacak" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte su baskınlarına çözüm olacak kısa vadede işler için 222 milyon, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcanacağını bildirdi.     

İBB'den yapılan açıklamada, kentteki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için harekete geçildiği belirtildi.     

Açıklamada, İBB ekiplerinin kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda, İstanbul il sınırlarındaki su taşkını yaşanan 107 noktanın tespit edildiği aktarılarak, Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 noktanın "kritik" olarak belirlendiği ifade edildi.     

Bu noktalardan 14'ünde sorunların kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktadaki sorunun ise Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacağı anlatılan açıklamada, "İBB, İstanbul’da su baskınlarını bitirecek kısa vadede işler için 222, orta vadede işler için de 215 milyon lira harcayacak." ifadeleri kullanıldı.     

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