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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.10.2019 - 20:44, Son Güncelleme:

İBB'den sağanak yağış açıklaması

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İBB'den sağanak yağış açıklaması

İstanbul'da ana arterlerde yağmurdan kaynaklanan bir sıkıntı bulunmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde başlayan sağanak yağmur geçişlerinin, ikindi saatlerinden sonra Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe ve Pendik'te etkili olduğu aktarıldı.

İstanbul genelinde şu anda ana arterlerde yağmurdan kaynaklı bir sıkıntı bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Sarıyer Tünel çıkışı ile Beykoz Akbaba'da oluşan göllenmelere, İBB ekipleri anında müdahale etti. Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Sümbülzade Sokak’ta, 2 katlı ahşap metruk binanın çökmesi sonucu park halindeki 2 otomobil zarar gördü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Üsküdar itfaiye ekibi tedbir amaçlı olay yerinde bekletiliyor. Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Yağış öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, yol bakım, çevre koruma, park bahçeler, İBB trafik, zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yağış geçişlerinin akşam saatlerinden sonra il genelinde aralıklarla etkili olmasının, yarın sabah saatlerinden sonra ise etkisini azaltarak bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

Beykoz'da yollar göle döndüBeykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
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