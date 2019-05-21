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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.05.2019 - 01:00, Son Güncelleme:

İBB'den 'makam araçları' açıklaması

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İBB'den 'makam araçları' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu, yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin kullanımına tahsis edilenler dahil makam aracı olarak hizmet veren araç sayısının 120 olduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu" gibi iddialar yer aldığı hatırlatıldı.     

Bu iddiaların tamamının bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünü olduğu savunulan açıklamada, "(İBB’nin bin 717 tane araba kiraladığı) ve bu sayılara bakarak da 'Büyükşehir’de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor' yorumlarına yer verildiği, daha da ileri gidilerek bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirası haberleştirilerek 'İBB’de bin 717 araçlık saltanat' başlıkları atılıyor.

İBB, 5 bin 461 kilometre yüz ölçümü ve 16 milyona yakın nüfusu ile 7/24 yaşayan ve dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet için çalışan ve İstanbul’un her noktasına altyapıdan üst yapıya, hayatın her alanında sadece bu ilde yaşayanlara değil yurt içi ve yurt dışından her gün bu şehre gelen yüz binlerce ziyaretçiye de hizmet götüren ve herkesin bildiği gibi yerel yönetim alanında örnek çalışmalara imza atan kurumdur." denildi.     

İBB'nin ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm çalışmalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol çalışmalarından zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına ve yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin ulaşımına kadar birçok farklı alandaki bu hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm imkan ve araçları kullandığı aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yapılan iftiraların aksine kiralık araçlar İstanbullulara hizmet etmek için kullanılmaktadır.

Bu kapsamda haberde yer alan İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup, İBB’de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir." ifadeleri yer aldı.     

Açıklamada, İBB'nin söz konusu haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:     

"(İSKİ’de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor) iddiası; Haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, iftiradır. İstanbul’un tüm içme suyu ve atık su hizmetlerini kesintisiz olarak 7/24 sunan, Melen’den Istrancalar'a değin geniş bir coğrafyadan su temin ederek içilebilir kaliteye getiren İBB'ye bağlı İSKİ, ülkemizin en güzide kurumlarından biridir.

İSKİ, hali hazırda 30 farklı şube müdürlüğü, inşası devam eden şube müdürlüğü binaları, yeni içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisi inşaatları, farklı alt branşlardaki saha denetimleri, havza koruma çalışmaları gibi çok sayıdaki konu bazlı çalışmalarında mühendisleri, işçileri, memurları ve yöneticileriyle 7/24 şehrin her noktasında görev yapmaktadır.

İSKİ’de işçi ve memur ve yönetici olmak üzere toplam 6 bin 53 kişi görev yapmaktadır. Kesintisiz bir hizmet olması gereken ve yokluğuna tahammül edilemeyen su ve atık su hizmetlerinde ilgili personellere ve yöneticilere araç temin edilmektedir. İSKİ’nin kiraladığı toplam araç sayısı 997 adettir.

Bu araçları yöneticiler değil, İstanbul’a içilebilir su verebilmek için 365 gün 24 saat görev yapan çalışanlar işlerinin gereğini aksatmadan yerine getirmek için kullanmaktadır.     

'Binek statüsündeki araçlarla birlikte yıllık 52 milyon TL kira ödeniyor' iddiası tamamen asılsızdır. İSKİ’deki tüm kiralık araçların ihalesi 2017-2019 yılları için gerçekleştirilmiştir. Haberde yer alan 'İSKİ’de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış.

Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor' ifadeleri tamamıyla iftira olup, toplam 733 gün süreli, yani 2 yılı aşkın zamanı kapsayan ihalenin toplam tutarı 52 milyon değil, 31 milyon 9 bin 565 TL’dir. Dolayısıyla haberde iddia edilen rakamların tamamı asılsızdır, iftiradır. İSKİ, bu iftiraya dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır."         

"HİZMET ARAÇLARI MAKAM ARACIYMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ" 

"48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı olduğu" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:     

"İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmış iftiradır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul’un bütün mahallelerine 6 bin 249 otobüsü, 782 hattı, 15 garajı, 85 peronuyla 7 gün 24 saat hizmet veren güzide bir kurumdur. İstanbul geneline yayılmış toplu taşıma hizmetinin yürütüm, yönetim ve denetiminin sağlanması amacıyla hizmet aracı kullanılmakta olup bu araçların makam aracıymış gibi gösterilmesi belirli bir amaca hizmet eden açık ve net bir iftiradır.

Söz konusu araçların bir kısmı toplu taşıma hizmetinin denetiminde, bir kısmı trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale hizmetinde, bir kısmı ise garaj, peron ve durak gibi hizmet alanlarının bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Haberde iddia edilen '48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı olduğu' ifadesi bir iftiradır. İETT’nin İstanbul genelinde, toplu taşıma hizmetinin denetimi, trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale, garaj, peron ve durakların bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için kullandığı kiralık araçlar makam aracı olarak nitelendirilmiştir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü iftiralara dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır."

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