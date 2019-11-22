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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA) 
22.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

İBB'den kış hazırlığı...  400 müdahale noktası belirlendi, 6 bin 882 personel görev yapacak 

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İBB'den kış hazırlığı...  400 müdahale noktası belirlendi, 6 bin 882 personel görev yapacak 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. Sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Kış hazırlıkları kapsamında 6 bin 882 personel  görev yapacak, bin 373 araç kullanılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olumsuz hava koşulları ile mücadele kapsamında kışa hazırlık toplantısını dün gerçekleştirdi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleşen toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı, İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, AKOM, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT şirketleri ile İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri katıldı. 

400 MÜDAHALE NOKTASI BELİRLENDİ

Sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini yolların açık kalması için hazır tutacak. Üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kamusal alanlarda torba ve kutu tuzlar konulacak. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için torbalar halinde toplam 10 bin tuz  bırakılacak.

53 KURTARICI ÇEKİCİ 24 SAAT GÖREV YAPACAK

Anadolu ve Avrupa Yakası’nın bazı noktalarında araç kazaları ve kaymalara müdahale etmek için 53 çekici vinç 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında ise 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilecek. Kış şartlarıyla etkin mücadele için 60 kritik nokta Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile takip edilecek. Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. 153 İBB Beyaz Masa, 112 Acil Çağrı Merkezi, zabıta ve polis vasıtasıyla bildirilen evsizler İBB tesislerinde misafir edilecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de  sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacak.

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