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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.03.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

İBB'den İstanbul için dijital turizm projesi 'Visit İstanbul'

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İBB'den İstanbul için dijital turizm projesi 'Visit İstanbul'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u ve değerlerini dijital platformları kullanarak uluslararası boyutta daha iyi tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” projesini hayata geçirdi. Visit İstanbul projesi ile belirlenen hedef ülkelere bir yıl boyunca turizm odaklı projeler hayata geçirilecek. Seyahat fenomenleri İstanbul’da ağırlanacak, tanıtım filmleri yayınlanacak.

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  • İBBden İstanbul için dijital turizm projesi Visit İstanbul
  • İBBden İstanbul için dijital turizm projesi Visit İstanbul
  • İBBden İstanbul için dijital turizm projesi Visit İstanbul
  • İBBden İstanbul için dijital turizm projesi Visit İstanbul
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u daha etkili tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” adıyla yeni bir dijital turizm projesine imza attı. Projeyle, dijital platformlar kullanılarak, İstanbul’un değerini uluslararası boyutta tanıtmak amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle iletişim stratejileri geliştirmek için hedef ülkeler belirlendi.

ABD, Fransa, Almanya Birleşik Krallık, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Çin olarak belirlenen hedef ülkelerin seyahat alışkanlıkları kapsamlı şekilde incelendi. İstanbul’un marka değerini arttırmak amacıyla, bu ülkelerle bir yıl boyunca turizm odaklı farklı stratejiler geliştirilerek hayata geçirilecek.

Visit İstanbul ile ayrıca, İstanbul’un önemli noktalarıyla ilgili anlık ve güncel arşiv oluşturmak da hedefleniyor. Visit İstanbul’un kolay ulaşılır ve etkin olabilmesi için, günümüz iletişim araçlarından web, mobil aplikasyon ve sosyal medya mecraları kullanılıyor.

Seyahat fenomenleri İstanbul'da ağırlanacak

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım ve imaj kampanyası için Mart ayı sonunda, dünyaca ünlü seyahat fenomenleri 5 gün boyunca İstanbul’da ağırlanacak. Fenomenler, ziyaretleri boyunca paylaşımlarını #feelingistanbul hashtag’i ile yapacaklar. Aynı hashtagler ile genel paylaşıma açık hesapları bulunan takipçiler arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmesi de planlanıyor.

Modanın 4 ismi İstanbul'da buluştu

Tanıtım kampanyası kapsamında ayrıca; kitleler üzerinde pozitif algıya sahip dünyaca ünlü isimlerle, İstanbul temalı çekimler gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, ilk olarak Şubat ayı sonunda sosyal medyanın moda fenomenlerinden dört isim İstanbul’da buluştu. İtalya’dan Laura Comolli, Çek Cumhuriyeti’nden Barbora Ondrackova, İsviçre’den Michele Krüsi ve ülkemizden Simla Canpolat; 3 gün boyunca dopdolu bir İstanbul turu yaparak, takipçileriyle paylaştılar.

İlk tanıtım filmi "Tarih" temasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü

Visit İstanbul projesinin ilk tanıtım filmi “Meet With History Of Your Dream City” geçtiğimiz günlerde, projenin YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden eş zamanlı olarak yayınlandı. İstanbul’un birbirinden renkli ve muhteşem görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özgün müziklerle desteklenen filmde, İstanbul’un anıtsal tarihi mekanları gösteriliyor.

Tarih temalı filmin ardından; İstanbul’un lezzetlerinin tanıtılacağı “Gastronomi İstanbul”, kültür sanat yaşamının tanıtılacağı “Kültür Sanatın Kalbi İstanbul” ve iş dünyasının tanıtılacağı “İş ve Yatırım Dünyasının Yükselen Yıldızı İstanbul” başlıklı filmler de dijital platformlardan paylaşılacak.

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