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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

İBB'de üç yeni atama

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İBB'de üç yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Orhan Demir, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) üç yeni atama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına, ileri seviyede Japonca ve İngilizce bilen Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadı. 

ORHAN DEMİR

Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Demir, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1983-1994 yılları arasında sırasıyla, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi STFA Mühendislik AŞ'de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentleri ve bölgeleri için hazırlanan ulaşım ana planları, kara yolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaştırma projelerinde görev aldı. Demir, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ulaşım planlaması konusunda dersler veriyor, atölye çalışmalarına katılıyor. 

PELİN ALPKÖKİN

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını bitirdi. 2002 yılında Japonya Nagoya Üniversitesinde doktora çalışmasına başlayan Alpkökin, 2005'te doktor unvanı aldı, 2008'de İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Birçok uluslararası yayını bulunan Alpkökin, çok iyi seviyede Japonca ve İngilizce biliyor. 

YASİN ÇAĞATAY SEÇKİN 

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programından Yüksek Mimar ve Kentsel Tasarım Programından da doktor unvanlarını aldı. Doktora sonrasında Louisiana Eyalet Üniversitesinde "Sürdürülebilir Peyzaj Konstrüksiyonu" konusunda doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Seçkin'in akademik araştırmaları, tasarımda bilişim, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve konstrüksiyonu ile engelsiz tasarım konuları üzerinde yoğunlaştı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli bölümlerde dersler veren Seçkin, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile özellikle üç boyutlu modelleme, bilişim ve drone teknolojileri üzerine bilimsel araştırma projeleri yürütüyor. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliklerini sürdüren Seçkin, mimari, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım alanlarında proje üretim faaliyetlerine devam ediyor. 

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