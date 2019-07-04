İBB’de ‘siyasi partiler masası’ kurulacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarını ziyaret edip, ‘Siyaset üstü belediyecilik’ çağsı yaptı.
Dün ilk olarak Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden İmamoğlu’nu Teşkilat Başkanı Bülent Kaya karşıladı. İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sürecin içinde olan, denetleyen ve eleştiren bir mekanizmayı hayata geçirip İBB bünyesinde bir ‘siyasi partiler masası’ kuracaklarını söyledi. Bir belediye başkanının seçildiği andan itibaren partiler üstü davranması gerektiğini söyleyen İmamoğlu “Meclis üyesi olup olmadığına bakmaksızın bu fikir birliği masasını kuracağız ve beraber çalışacağız” dedi.
İmamoğlu daha sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla biraraya geldi. İmamoğlu, partizanlığın İBB’ye sokulmaması için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir masa kurulması gerektiğini burada da vurguladı. İmamoğlu, “Böyle bir süreç İstanbul halkına eşitlikçi, katılımcılığı destekleyen, şeffaflığı ispat eden bir yönetim dönemini başlatmış olacak” dedi. MHP’den henüz geri dönüş almadıklarını, AK Parti’den, bütün ilçe belediye başkanlarıyla kendisine ziyaret talebi olduğunu ve pazartesi günü kendilerine randevu verdiğini söyleyen İmamoğlu, “AK Parti İl Merkezi’nde bizimle buluşma ile aynı zamanda siyasetin tarzının değişmesine yönelik toplum talebine cevap vermiş olurlar. Bu bir uzlaşmadır, normalleşme ve el sıkışmadır” diye konuştu.
SON ZİYARET HDP’YE
İmamoğlu, ziyaretlerinin sonuncusunu HDP İl Başkanlığı’na yaptı. Bina girişinde HDP”liler tarafından zılgıtlarla karşılanan İmamoğlu, eşbaşkanlar Cengiz Çicek ve Esengül Demir ile görüşme sonrası bir gazetecinin “Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İmkan olsa ederim” yanıtını verdi.
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