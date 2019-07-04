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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İBB’de ‘siyasi partiler masası’ kurulacak

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İBB’de ‘siyasi partiler masası’ kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarını ziyaret edip, ‘Siyaset üstü belediyecilik’ çağsı yaptı.

Dün ilk olarak Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden İmamoğlu’nu Teşkilat Başkanı Bülent Kaya karşıladı. İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sürecin içinde olan, denetleyen ve eleştiren bir mekanizmayı hayata geçirip İBB bünyesinde bir ‘siyasi partiler masası’ kuracaklarını söyledi. Bir belediye başkanının seçildiği andan itibaren partiler üstü davranması gerektiğini söyleyen İmamoğlu “Meclis üyesi olup olmadığına bakmaksızın bu fikir birliği masasını kuracağız ve beraber çalışacağız” dedi.

İmamoğlu daha sonra İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla biraraya geldi. İmamoğlu, partizanlığın İBB’ye sokulmaması için tüm siyasi partilerin içinde olduğu bir masa kurulması gerektiğini burada da vurguladı. İmamoğlu, “Böyle bir süreç İstanbul halkına eşitlikçi, katılımcılığı destekleyen, şeffaflığı ispat eden bir yönetim dönemini başlatmış olacak” dedi. MHP’den henüz geri dönüş almadıklarını, AK Parti’den, bütün ilçe belediye başkanlarıyla kendisine ziyaret talebi olduğunu ve pazartesi günü kendilerine randevu verdiğini söyleyen İmamoğlu, “AK Parti İl Merkezi’nde bizimle buluşma ile aynı zamanda siyasetin tarzının değişmesine yönelik toplum talebine cevap vermiş olurlar. Bu bir uzlaşmadır, normalleşme ve el sıkışmadır” diye konuştu.

SON ZİYARET HDP’YE

İmamoğlu, ziyaretlerinin sonuncusunu HDP İl Başkanlığı’na yaptı. Bina girişinde HDP”liler tarafından zılgıtlarla karşılanan İmamoğlu, eşbaşkanlar Cengiz Çicek ve Esengül Demir ile görüşme sonrası bir gazetecinin “Seçimlerde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “İmkan olsa ederim” yanıtını verdi. 

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