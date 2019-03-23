İBB’de inanç masası sözü
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında dün önce TÜSİAD ve TURKONFED üyeleriyle bir araya geldi.
Basına kapalı toplantı sonrası konuşan İmamoğlu, “Türkiye’nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. 1 Nisan’da göreve başlayamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar merak ediyor” dedi. İmamoğlu daha sonra Beyoğlu’ndaki Hahambaşılığı Vakfı’nı ziyaret etti. Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile İmamoğlu basına kapalı toplantıdan sonra açıklama yaptı. Hahambaşı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘İnanç Masası’ kuracağından bahsettiğini söyleyen İmamoğlu, “Bunu, gelir gelmez hayata geçireceğimizi bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik” dedi. Haleva ise “İki sevgi vardır. Bir Tanrı sevgisi iki kul sevgisidir. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel bir İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız” diye konuştu.
ÇAMLICA’DA NAMAZ
İmamoğlu, cuma namazını Çamlıca Camii’nde kıldı. Kendisine tepki gösterenlere de el sallayan İmamoğlu, gazetecilere “Milletin birliği ve beraberliği için, insanları öfkeye yönlendiren insanlardan Allah korusun milletimizi. Güzellikler bizimle olsun. Ümit ederim Allah dualarımızı kabul eder” dedi.
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