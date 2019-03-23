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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER-Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İBB’de inanç masası sözü

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
İBB’de inanç masası sözü

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında dün önce TÜSİAD ve TURKONFED üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantı sonrası konuşan İmamoğlu, “Türkiye’nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. 1 Nisan’da göreve başlayamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını insanlar merak ediyor” dedi. İmamoğlu daha sonra Beyoğlu’ndaki Hahambaşılığı Vakfı’nı ziyaret etti. Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile İmamoğlu basına kapalı toplantıdan sonra açıklama yaptı. Hahambaşı’na İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘İnanç Masası’ kuracağından bahsettiğini söyleyen İmamoğlu, “Bunu, gelir gelmez hayata geçireceğimizi bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik” dedi. Haleva ise “İki sevgi vardır. Bir Tanrı sevgisi iki kul sevgisidir. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel bir İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız” diye konuştu.

ÇAMLICA’DA NAMAZ

İmamoğlu, cuma namazını Çamlıca Camii’nde kıldı. Kendisine tepki gösterenlere de el sallayan İmamoğlu, gazetecilere “Milletin birliği ve beraberliği için, insanları öfkeye yönlendiren insanlardan Allah korusun milletimizi. Güzellikler bizimle olsun. Ümit ederim Allah dualarımızı kabul eder” dedi. 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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