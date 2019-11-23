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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL,(DHA)
23.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

İBB'de imar müdürlüğüne yeni atama

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İBB'de imar müdürlüğüne yeni atama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, imar müdürlüğüne yeni atama yaptı. İBB’nin yeni imar müdürü, şehir plancısı ve şehir plancıları odası aktif üyesi Ramazan Gülten oldu. Görevden alınan Yunus Emre Küçük, 2014 yılında imar müdürü olarak atanmıştı.

Sadece Türkiye için değil, dünya için de son derece önemli bir kent olan İstanbul’un imar düzenlemesinde, İBB’nin en etkin birimi olan imar müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İmamoğlu, göreve geldikten 5 ay sonra İmar Müdürü’nü değiştirdi. İBB’nin yeni imar müdürü Ramazan Gülten oldu.

RAMAZAN GÜLTEN KİMDİR?

18 Temmuz 1982 doğumlu Ramazan Gülten ilk, orta ve lise öğrenimini Karaman’da tamamladı. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından özel bir firmada şehir plancısı olarak çalıştı. 2007-2008 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde, 2009- 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Gülten, 2017-2019 yılları arasında ise Çanakkale Kepez Belediyesi'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu'nda yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında ise Çanakkale İl Temsilcisi olarak görev yaptı

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