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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.07.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

İBB'de iki yeni atama

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İBB'de iki yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) iki yeni atama yapıldı. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne Tülün İnal, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na ise Naim Erol Özgüner atandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne belediye içinden bir isim olan Tülün İnal'ı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ise Naim Erol Özgüner'i atadı.

Tülün İnal

İnal, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden 1982 yılında mezun oldu.

İBB'de 1 Temmuz 1983'te işbaşı yapan İnal, 1985-1992 arasında harita imar uygulama şefi, harita müdür yardımcısı ve harita müdürü olarak hizmet verdi.

İnal, 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğünde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğünde harita şefliği yapan İnal, 2017-2019 arasında ise Yapı Kontrol Şefliğinde teknik eleman olarak çalıştı.

Tülün İnal, uzun yıllardır Sarıyer'de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliğinde başkan yardımcılığı görevlerini de yürütüyor.

Naim Erol Özgüner

Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazandı. Özgüner daha sonra Bilgi Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde 4 yıl asistanlık ve üniversite dış ilişkiler müdürlüğü görevlerini yürüten
Özgüner, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketinde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol alan Özgüner, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında genel müdürlük görevini sürdüren Özgüner, İngilizce biliyor.

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