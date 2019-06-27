İBB’de devir teslim bugün
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni bugün yapılacak. 23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nun dün mazbatasını alıp Saraçhane’ye gitmesi ve görevi devralması bekleniyordu. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatanın verilmesini bugüne bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevi bugün saat 18.30’da Ekrem İmamoğlu’na devredecek.
Devir teslim töreni için dün Saraçhane’deki İBB binasında hazırlık yapıldı. Dev ekranlar ve ses sistemleri kurulurken belediye binası bayraklarla donatıldı, Atatürk posteri asıldı. Binanın girişine seyyar bariyerlerle özel giriş yolu oluşturuldu. Çalışanların güvenlik gerekçesiyle saat 14.30’da çıkabilecekleri açıklandı. Ancak son dakika gelen iptal bilgisi üzerine hazırlıklar bugüne bırakıldı.
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