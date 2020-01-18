İBB'de cemevi tartışması

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı imzasıyla İBB Meclisi’ne sunulan teklifte, İstanbul’daki 93 cemevinin ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamu hizmetlerinden mahrum kaldığı anlatılmıştı. Önerge cuma günü İBB Meclisi gündemine taşındı.

Teklif AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla reddedildi.

AK Parti adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, ibadethane statüsünün TBMM’nin görev ve yetki alanında olduğunu belirtti.

GÖKSU YETKİMİZ YOK

Göksu: “Belediye Meclisi yetkileri bölümüne baktığınızda, herhangi bir yeri ibadethane olarak tanıyıp tanımama gibi ne bir yetkisi var, ne bir görevi var, ne de böyle bir tanımlama var” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Tabii ki bu karar İBB’nin yetkisi dahilinde çıksa da çıkmasa da, yapabileceği işlerdir. İstanbul halkının bir maneviyat ve eşitlik duygusu arayışı var” diye konuştu.