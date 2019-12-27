İBB’de ÇED yüzünden görevden alma iddiası

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Alarçin şunları söyledi: “Ben ÇED süreciyle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir’e görüşümü değiştirmeyeceğimi söyledim. Kanal İstanbul ÇED süreciyle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ayşen Erdinçler başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan rapora olumsuz görüş vermemiz istendi.”

İMAMOĞLU: YER ARIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Alarçin’in iddialarına “Hiç öyle bir durum, öyle bir diyalog yok. Zaten çalışmayı düşünmediğimiz biriydi. Bu açıklamasıyla herhalde kendisine yer arıyor diye tahmin ediyorum” yanıtını verdi.

Bu arada İBB Sözcüsü Murat Ongun, Bakan Murat Kurum’un sözünü ettiği imzanın ÇED raporu imzası değil, katılım imzası olduğunu söyledi.