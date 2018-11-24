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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

İBB zabıta sınav sonucu açıklandı.. İşte isim isim kazananların listesi

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İBB zabıta sınav sonucu açıklandı.. İşte isim isim kazananların listesi

Zabıta memuru olmaya hak kazanan 495 kişinin isimleri belediyenin internet sitesinde yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, boş bulunan kadrolara yönelik olarak "Belediye Zabıta Yönetmeliğinin" sınav hükümlerine göre yapılan zabıta memuru sözlü sınavı sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın boş bulunan Zabıta memuru kadroları için yaptığı sözlü sınav sonuçları açıklandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS puanı ile başvuru yapanlar arasından toplam 495 aday zabıta memuru olma hakkı kazandı.

İBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zabıta sınavına 2 bin 500 aday başvurdu. Adaylarda; acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, yat kaptanlığı, turizm rehberliği, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunu olma şartları da arandı.

1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, 27 Ağustos 2018 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutuldu. Yönetmelikte belirlenen konulardan seçilen sorular, kura usulüyle adaylara soruldu.

Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 495 aday başarılı olarak zabıta memuru olmaya hak kazandı.  Başarılı olanlar ile yedek olarak kazanan adayların listesi İBB'nin internet sitesinde yayımlandı.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Sınav için; 2016 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 2 bin 500 aday belirlendi.Adaylarda; acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, yat kaptanlığı, turizm rehberliği, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunu olma şartları da arandı.1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, 27/8/2018 – 1/10/2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutuldu.

Yönetmelikte belirlenen konulardan seçilen sorular, kura usulüyle adaylara soruldu.Sözlü sınav; 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/D ve F maddeleri gereğince yapıldı.Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 495 aday başarılı olarak zabıta memuru olmaya hak kazandı.

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