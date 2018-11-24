İBB zabıta sınav sonucu açıklandı.. İşte isim isim kazananların listesi
Zabıta memuru olmaya hak kazanan 495 kişinin isimleri belediyenin internet sitesinde yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, boş bulunan kadrolara yönelik olarak "Belediye Zabıta Yönetmeliğinin" sınav hükümlerine göre yapılan zabıta memuru sözlü sınavı sonuçlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın boş bulunan Zabıta memuru kadroları için yaptığı sözlü sınav sonuçları açıklandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, KPSS puanı ile başvuru yapanlar arasından toplam 495 aday zabıta memuru olma hakkı kazandı.
İBB'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, zabıta sınavına 2 bin 500 aday başvurdu. Adaylarda; acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, yat kaptanlığı, turizm rehberliği, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunu olma şartları da arandı.
1-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, 27 Ağustos 2018 ile 1 Ekim 2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutuldu. Yönetmelikte belirlenen konulardan seçilen sorular, kura usulüyle adaylara soruldu.
Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 495 aday başarılı olarak zabıta memuru olmaya hak kazandı. Başarılı olanlar ile yedek olarak kazanan adayların listesi İBB'nin internet sitesinde yayımlandı.
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Sınav için; 2016 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 2 bin 500 aday belirlendi.Adaylarda; acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, yat kaptanlığı, turizm rehberliği, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunu olma şartları da arandı.1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, 27/8/2018 – 1/10/2018 tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutuldu.
Yönetmelikte belirlenen konulardan seçilen sorular, kura usulüyle adaylara soruldu.Sözlü sınav; 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/D ve F maddeleri gereğince yapıldı.Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 495 aday başarılı olarak zabıta memuru olmaya hak kazandı.
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