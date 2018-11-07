İBB zabıta mülakat sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
İBB'nin zabıta alımı için gerçekleştirdiği mülakatın ardından gözler yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrilmişti. İstanbul'da 500 kişiyi zabıta görevlisi olarak istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülakatların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçmişti. Peki, İBB zabıta mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, müracaatta bulunan vatandaşların sorguladığı detaylar
İBB zabıta mülakat sonuçları, sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. 500 kişinin istihdam edileceği süreçte, 60 ve üzerinde puan almaya gayret gösteren adaylar, sözlü sınavda ter dökmüştü. Peki, İBB zabıta alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
İBB ZABITA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
500 kişiyi bünyesinde istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayında kabul ettiği başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçmişti.
1 Ekim tarihine kadar devam eden sözlü sınavlarda adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
İBB 500 zabıta alımı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurumdan herhangi bir açıklama yapılmazken, sonuçların bu günlerde açıklanması bekleniyor.
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