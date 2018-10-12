İBB zabıta alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB'nin geçtiğimiz aylarda ilan ettiği ve kısa süre içerisinde değerlendirmelerine başladığı zabıta memuru alımı için adaylar, sonuç açıklamalarına kilitlendi. Süreç dahilinde sözlü mülakatlara dahil olan zabıta adayları, yapılacak olan değerlendirmeye kilitlendi. Peki, İBB zabıta alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, adayların merak ettiği sonuçlar hakkında bazı bilgiler
İBB zabıta alımı sözlü mülakat sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. 500 kişiyi bünyesinde istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayında kabul ettiği başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçmişti.
1 Ekim tarihine kadar devam eden sözlü sınavlarda adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
İBB 500 zabıta alımı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurumdan herhangi bir açıklama yapılmazken, sonuçların gelecek hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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