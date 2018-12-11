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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.12.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

İBB yetkilisi: 'İstanbul'da sıcaklık artacak artık kar görmeyeceğiz'

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İBB yetkilisi: 'İstanbul'da sıcaklık artacak artık kar görmeyeceğiz'

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol,"Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz. Onun için eylemlerimizde altyapı çalışmalarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor" dedi.

İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu başladı. Sempozyumda iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Fatih Erol, iklim değişikliğinin İstanbul'a etkileriyle ilgili konuştu. 

Fatih Erol, İstanbul’da sera gazı kullanımının arttığına, bu durumun da sıcaklıkları artırdığına dikkat çekerek kar yağışlarının artık görülmemeye başlanacağını belirtti. Erol, “İstanbul sera gazı envanteri yüksek olduğu ve giderek gelişen bir şehir olduğu için Akdeniz iklimine evrilir bir durumu var. Sıcaklık artacak. Artık kar görmeyeceğiz ama ani yağışları daha fazla göreceğiz" diye konuştu.

“ACİL ÖNLEM ALMALIYIZ"

İstanbul ikliminin yavaş yavaş Akdeniz iklimine doğru dönüştüğünü söyleyen Erol, “Bizim yaptığımız uluslararası modeller sonucunda şu çıktı; İstanbul Akdeniz iklimine evrilecek. Yaz sıcaklıkları ve kuraklıkların artma durumu var. Susuzlaşma olabilir. Bununla ilgili acil önlemler almamız gerekli. Ani pik yağışları yine görebileceğimiz öngörülerimiz var" diye konuştu.

SERA GAZINI YÜZDE 33 AZALTMA HEDEFİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sera gazının artışından yüzde 21’lik bir azaltma hedefi olduğunu kaydeden Erol, “Eylem planımızda biz de bakanlığımızın yüzde 21’Lik artıştan azaltma hedefine benzer 2030 için yüzde 33’lük bir artımdan azaltma hedefi koyuyoruz" dedi.

''İSTANBUL 2050’YE KADAR GELİŞECEK''

İstanbul’un gelişimine hala devam eden bir şehir olduğunu belirten Erol, bu nedenle sera gazının doğrudan azaltılması yerine, artıştan azaltma seçeneğini tercih etmek durumunda olduklarını söyledi. Erol, “İstanbul 2050’ye kadar gelişmesine devam edecek. Gelişen bir şehir için de direkt azaltma koymaktan ziyade artıştan azaltma hedefi koyduk" diye konuştu.

''ÇEVRECİ ÇALIŞMALAR''

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2030 ve 2050 yılları için binalarda enerji verimliliği raporu olduğunu söyleyen Fatih Erol, “Binalarda enerji verimliliğiyle ilgili önerilerimiz olacak. İstanbul güneş gören bir şehir olduğu için güneş panellerini bizim de kullanmamız gerekir. Ulaşımda, raylı sistemlerde bin kilometreyi görmeliyiz. Bisiklet kullanımını artırmak gibi projelerimiz var" şeklinde konuştu.

''DOĞAL AFETİN 2017’DE ZARARI 1.9 MİLYAR DOLAR''

Vatandaşların iklim değişikliğini kendisine gelen zararla fark etmeye başladığını belirten Erol, “Kod 24’te Katoviçe’deki taraflar toplantısında 2017’de afetlerden Türkiye’nin zararının 1.9 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Aslında bilmediğimiz şekilde cebimizden bu kadar para gitmiş. Bunun yansımasını vatandaş görünce klimayı sonuna kadar açmamanın, toplu ulaşıma yönelmenin önemini anlayacak" dedi.

İBB yetkilisi: İstanbulda sıcaklık artacak artık kar görmeyeceğiz

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