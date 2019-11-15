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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL (DHA)
15.11.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin istifa etti

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İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağırmasıyla Balıkesir'den gelip Ulaşım Daire Başkanlığı görevine başlayan, öğretim üyesi Dr. Taylan Engin istifa etti. İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, istifayı doğrulayıp nedeninin 'uyumlu çalışamamak' olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı yapan ve daha sonra geçtiği Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul'a davet edilen Dr. Taylan Engin, İBB Ulaştırma Daire Başkanı oldu. Engin, bu görevinden istifa etti.

İstifayı doğrulayan İBB Basın Danışmanlığı Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, Taylan Engin'in dilekçesini çarşamba günü verdiğini söyledi. Engin'in bağlı olarak çalıştığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile anlaşamadığı iddiaları sorulan Küçükşahin, "Uyumlu bir çalışma sergileyemedikleri şeklinde değerlendirme yapmak daha doğru bir ifade olur" dedi.

TAYLAN ENGİN KİMDİR?

Balıkesir'de 1977 yılında dünyaya gelen Taylan Engin, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Engin, 2005'te aynı üniversitenin Ulaştırma Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans, 2013'te ise Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde doktora yaptı.

Ulaştırma sektörünün özel ve kamusal alanında deneyim sahibi olan Engin, yerel yönetimlerde de farklı görevler üstlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Taylan Engin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Akıllı Ulaşım Sistemleri Ana Bilim Dalı'nda 'Dr. öğretim üyesi' unvanıyla görev yaparken, 26 Temmuz'da İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirilmişti.

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