İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Meydanı'na kurulan mobil tanzim satış noktasında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı mobil tanzim satış noktaları projesiyle vatandaşın uygun fiyatlara alışveriş yapmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda sebze satışlarının gerçekleştirileceğini belirten Baraçlı, “Enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz, İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan fiyatın aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizler tüm gıda ve tarım dairemiz, Beltur şirketimizle beraber aktif bir şekilde bu 50 noktada çalışmalarımız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarımız, halkla ilişkiler ekibimiz, zabıta ekibimiz satışları buralarda gerçekleştirecek. Ve aynı zamanda satışlarımızı gerçekleştirirken de ürünün kalitesine de son derece dikkat edeceğiz. Marketlerde alınan ürünlerin kalitesinde onlara ürünleri onlara sunarak, vatandaşlarımızın temiz, leziz ürünleri almalarını sağlayacağız” dedi.

“İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz”

Amaçlarının enflasyonla topyekün mücadele olduğunu ifade eden Baraçlı, “Bu ne demek? Fiyat artışları gerçekleşiyor. Sizler de bunları takip ediyorsunuz. Son satış noktasındaki fiyatların daha alt seviyelere çekilebilmesi, vatandaşımızın konforunu ve rahatını arttırabilmek adına bizler bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber başlatmış olduk. Onların bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda da İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz. Her satış noktamızda yazar kasamız ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki meydanlarda ve satış noktalarında oluşabilecek kalabalıklarla ilgili de tedbirlerimizi alacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu çalışmamız bizler için çok önemli. Çünkü tanzim satış mantığında faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bizler bu faaliyetlerimizi sürdürürken vatandaşın memnuniyetini sağlayabilmek, aynı zamanda problemlerin ortadan kalkmasını sağlayabilecek tedbirleri de her noktada alma gayretinde olacağız” diye konuştu.

“ÜRÜNLERİMİZ DOMATES, BİBER, PATLICAN, PATATES, SOĞAN, ISPANAK VE SALATALIK”

İlk etapta 7 ürünle başlayacaklarını ve gelen talebe göre ürünlerin çeşitleneceğini belirten Baraçlı, “Tabii ki önemli olan unsur vatandaşlarımızdan gelecek istek ve talepler doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, aynı zamanda da bakanlığımızın bu noktada bize destekleri de bu projemizin en önemli unsuru olacak. Tabii ki sizlerin de desteği ve gayretiyle enflasyonla hep beraber mücadele etmiş olacağız. Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olmak üzere bu ürünlerde çalışmalarımız başlayacak” şeklinde konuştu.

İşte o satış noktaları:

SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;

1 KAĞITHANE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 8 TAKSİM MEYDANI 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 34 BÜYÜKÇEKMECE 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 11 BAYRAMPAŞA MEYDANI 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 12 BAĞCILAR MEYDANI 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 13 GÜNGÖREN MEYDANI 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 15 SULTANGAZİ MEYDANI 40 BOSTANCI LUNAPARK 16 GOP MEYDANI 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 17 SARIYER MEYDANI 42 HALKALI MEYDAN 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 44 ATAŞEHİR MEYDAN 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 45 İSTİNYE İSPARK 21 KARTAL MEYDANI 46 ZEYTİNBURNU AVM 22 MALTEPE MEYDANI 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 23 PENDİK MEYDANI 48 HALİÇ 24 TUZLA MEYDANI 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 25 SANCAKTEPE MEYDANI 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

SATILACAK SEBZELER: Domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan, patates

NOT: Meydanlar çok büyük olduğundan 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar konuşlandırılacaktır. Geri kalan 5 ilçede (Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatala) üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacaktır.

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