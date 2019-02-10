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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu

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İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. İşte o satış noktaları...

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek.

İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Meydanı'na kurulan mobil tanzim satış noktasında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı mobil tanzim satış noktaları projesiyle vatandaşın uygun fiyatlara alışveriş yapmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda sebze satışlarının gerçekleştirileceğini belirten Baraçlı, “Enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz, İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan fiyatın aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizler tüm gıda ve tarım dairemiz, Beltur şirketimizle beraber aktif bir şekilde bu 50 noktada çalışmalarımız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarımız, halkla ilişkiler ekibimiz, zabıta ekibimiz satışları buralarda gerçekleştirecek. Ve aynı zamanda satışlarımızı gerçekleştirirken de ürünün kalitesine de son derece dikkat edeceğiz. Marketlerde alınan ürünlerin kalitesinde onlara ürünleri onlara sunarak, vatandaşlarımızın temiz, leziz ürünleri almalarını sağlayacağız” dedi.

İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu

“İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz”

Amaçlarının enflasyonla topyekün mücadele olduğunu ifade eden Baraçlı, “Bu ne demek? Fiyat artışları gerçekleşiyor. Sizler de bunları takip ediyorsunuz. Son satış noktasındaki fiyatların daha alt seviyelere çekilebilmesi, vatandaşımızın konforunu ve rahatını arttırabilmek adına bizler bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber başlatmış olduk. Onların bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda da İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz. Her satış noktamızda yazar kasamız ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki meydanlarda ve satış noktalarında oluşabilecek kalabalıklarla ilgili de tedbirlerimizi alacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu çalışmamız bizler için çok önemli. Çünkü tanzim satış mantığında faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bizler bu faaliyetlerimizi sürdürürken vatandaşın memnuniyetini sağlayabilmek, aynı zamanda problemlerin ortadan kalkmasını sağlayabilecek tedbirleri de her noktada alma gayretinde olacağız” diye konuştu.

 “ÜRÜNLERİMİZ DOMATES, BİBER, PATLICAN, PATATES, SOĞAN, ISPANAK VE SALATALIK”

İlk etapta 7 ürünle başlayacaklarını ve gelen talebe göre ürünlerin çeşitleneceğini belirten Baraçlı, “Tabii ki önemli olan unsur vatandaşlarımızdan gelecek istek ve talepler doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, aynı zamanda da bakanlığımızın bu noktada bize destekleri de bu projemizin en önemli unsuru olacak. Tabii ki sizlerin de desteği ve gayretiyle enflasyonla hep beraber mücadele etmiş olacağız. Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olmak üzere bu ürünlerde çalışmalarımız başlayacak” şeklinde konuştu.

İşte o satış noktaları:

SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;

1

KAĞITHANE MEYDANI

26

ÜMRANİYE MEYDANI

2

MECİDİYEKÖY MEYDANI

27

ESENLER MEYDANI

3

AVCILAR MEYDANI

28

ESENYURT MEYDANI

4

KADIKÖY MEYDANI

29

ÇEKMEKÖY MEYDANI

5

BAKIRKÖY MEYDANI

30

K.ÇEKMECE MEYDANI

6

AKSARAY MEYDANI

31

ZEYTİNBURNU MEYDANI

7

EMİNÖNÜ MEYDANI

32

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

8

TAKSİM MEYDANI

33

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

9

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

34

BÜYÜKÇEKMECE

10

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

35

EYÜPSULTAN MEYDAN

11

BAYRAMPAŞA MEYDANI

36

ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

12

BAĞCILAR MEYDANI

37

BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

13

GÜNGÖREN MEYDANI

38

ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

14

SULTANBEYLİ MEYDANI

39

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

15

SULTANGAZİ MEYDANI

40

BOSTANCI LUNAPARK

16

GOP MEYDANI

41

PENDİK SAHİL MEYDAN

17

SARIYER MEYDANI

42

HALKALI MEYDAN

18

BEŞİKTAŞ MEYDANI

43

ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

19

ÜSKÜDAR MEYDANI

44

ATAŞEHİR MEYDAN

20

ŞİRİNEVLER MEYDANI

45

İSTİNYE İSPARK

21

KARTAL MEYDANI

46

ZEYTİNBURNU AVM

22

MALTEPE MEYDANI

47

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

23

PENDİK MEYDANI

48

HALİÇ

24

TUZLA MEYDANI

49

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

25

SANCAKTEPE MEYDANI

50

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

SATILACAK SEBZELER: Domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan, patates

NOT: Meydanlar çok büyük olduğundan 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar konuşlandırılacaktır. Geri kalan 5 ilçede (Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatala) üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacaktır.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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