İBB Tanzim Satış noktaları belli oldu
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek. İşte o satış noktaları...
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Meydanı'na kurulan mobil tanzim satış noktasında incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, son zamanlarda artan sebze ve meyve fiyatlarına karşı mobil tanzim satış noktaları projesiyle vatandaşın uygun fiyatlara alışveriş yapmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda sebze satışlarının gerçekleştirileceğini belirten Baraçlı, “Enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz, İstanbul’un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan fiyatın aynen İstanbul’daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizler tüm gıda ve tarım dairemiz, Beltur şirketimizle beraber aktif bir şekilde bu 50 noktada çalışmalarımız devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarımız, halkla ilişkiler ekibimiz, zabıta ekibimiz satışları buralarda gerçekleştirecek. Ve aynı zamanda satışlarımızı gerçekleştirirken de ürünün kalitesine de son derece dikkat edeceğiz. Marketlerde alınan ürünlerin kalitesinde onlara ürünleri onlara sunarak, vatandaşlarımızın temiz, leziz ürünleri almalarını sağlayacağız” dedi.
“İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz”
Amaçlarının enflasyonla topyekün mücadele olduğunu ifade eden Baraçlı, “Bu ne demek? Fiyat artışları gerçekleşiyor. Sizler de bunları takip ediyorsunuz. Son satış noktasındaki fiyatların daha alt seviyelere çekilebilmesi, vatandaşımızın konforunu ve rahatını arttırabilmek adına bizler bu çalışmayı Tarım ve Orman Bakanlığımızla beraber başlatmış olduk. Onların bize vermiş olduğu direktifler doğrultusunda da İstanbul’da 50 noktada bu satışları gerçekleştireceğiz. Her satış noktamızda yazar kasamız ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki meydanlarda ve satış noktalarında oluşabilecek kalabalıklarla ilgili de tedbirlerimizi alacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak olan bu çalışmamız bizler için çok önemli. Çünkü tanzim satış mantığında faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bizler bu faaliyetlerimizi sürdürürken vatandaşın memnuniyetini sağlayabilmek, aynı zamanda problemlerin ortadan kalkmasını sağlayabilecek tedbirleri de her noktada alma gayretinde olacağız” diye konuştu.
“ÜRÜNLERİMİZ DOMATES, BİBER, PATLICAN, PATATES, SOĞAN, ISPANAK VE SALATALIK”
İlk etapta 7 ürünle başlayacaklarını ve gelen talebe göre ürünlerin çeşitleneceğini belirten Baraçlı, “Tabii ki önemli olan unsur vatandaşlarımızdan gelecek istek ve talepler doğrultusunda ürünlerin teminini sağlayabilmek, aynı zamanda da bakanlığımızın bu noktada bize destekleri de bu projemizin en önemli unsuru olacak. Tabii ki sizlerin de desteği ve gayretiyle enflasyonla hep beraber mücadele etmiş olacağız. Ürünlerimiz domates, biber, patlıcan, patates, soğan, ıspanak ve salatalık olmak üzere bu ürünlerde çalışmalarımız başlayacak” şeklinde konuştu.
İşte o satış noktaları:
SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;
1
KAĞITHANE MEYDANI
26
ÜMRANİYE MEYDANI
2
MECİDİYEKÖY MEYDANI
27
ESENLER MEYDANI
3
AVCILAR MEYDANI
28
ESENYURT MEYDANI
4
KADIKÖY MEYDANI
29
ÇEKMEKÖY MEYDANI
5
BAKIRKÖY MEYDANI
30
K.ÇEKMECE MEYDANI
6
AKSARAY MEYDANI
31
ZEYTİNBURNU MEYDANI
7
EMİNÖNÜ MEYDANI
32
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
8
TAKSİM MEYDANI
33
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
9
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
34
BÜYÜKÇEKMECE
10
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
35
EYÜPSULTAN MEYDAN
11
BAYRAMPAŞA MEYDANI
36
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
12
BAĞCILAR MEYDANI
37
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
13
GÜNGÖREN MEYDANI
38
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
14
SULTANBEYLİ MEYDANI
39
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
15
SULTANGAZİ MEYDANI
40
BOSTANCI LUNAPARK
16
GOP MEYDANI
41
PENDİK SAHİL MEYDAN
17
SARIYER MEYDANI
42
HALKALI MEYDAN
18
BEŞİKTAŞ MEYDANI
43
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
19
ÜSKÜDAR MEYDANI
44
ATAŞEHİR MEYDAN
20
ŞİRİNEVLER MEYDANI
45
İSTİNYE İSPARK
21
KARTAL MEYDANI
46
ZEYTİNBURNU AVM
22
MALTEPE MEYDANI
47
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
23
PENDİK MEYDANI
48
HALİÇ
24
TUZLA MEYDANI
49
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
25
SANCAKTEPE MEYDANI
50
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
SATILACAK SEBZELER: Domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan, patates
NOT: Meydanlar çok büyük olduğundan 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar konuşlandırılacaktır. Geri kalan 5 ilçede (Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatala) üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacaktır.
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