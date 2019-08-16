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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ümit UZUN - DHA
16.08.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

İBB: Sulama başlıkları kırılarak yönü değiştirilmiş

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İBB: Sulama başlıkları kırılarak yönü değiştirilmiş

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde motosikletiyle ilerleyen polisin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamada, "Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.

Samandıra'da önceki gün meydana gelen kazada trafik polisi Ali Ulaş görev dönüşü kullandığı motosikletle kaza yaparak hayatını kaybetti. Kazanın çim sulama fıskiyelerinden yola akan suyun neden olduğu öne sürüldü.  

"SÖZ KONUSU ALANDA HERHANGİ BİR SULAMA YAPILMAMIŞTIR"

Olayla ilgili inceleme sürerken İBB'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "TEM otoyolunda meydana gelen ve bir polisimizin şehit olduğu kazayla ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü olayın hemen akabinde tetkik ve incelemelerini başlatmıştır. Kazanın olduğu saat ve öncesinde söz konusu alanda herhangi bir sulama yapılmamıştır. Öte yandan, sulama sisteminde herhangi bir arıza, patlak ya da kaçak olmadığı da görülmüştür. Bölgede sulama işlemi sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bir önceki gün 08:00 - 16:30 saatleri arasında sulama yapılarak tüm sistem kapatılmıştır. Sulama saatleri içerisinde görevli personel alandan ayrılmamakta, herhangi bir sorun oluştuğunda gerekli müdahaleyi yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"SULAMA BAŞLIKLARININ YÖNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Açıklamada "Bununla birlikte; yapılan incelemeler esnasında, kazanın meydana geldiği alanın gece madde bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerce kullanıldığı tespit edilmiştir. Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve hafıza açılı olan sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak tutulmuştur" denildi.

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