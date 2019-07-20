İBB şirketlerinde yüzde 90 istifa
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki şirketlerin yönetiminden yüzde 90’a yakın istifa olduğunu söyledi.
İmamoğlu başlayan istifaları, “Gecikmiş bir karardı” sözleriyle değerlendirip şu bilgileri verdi: “İki gün önce İBB Meclisi 1. ve 2. Başkanvekili ve AK Parti Meclis Grup Başkanı ile yaptığımız görüşmede kendilerine bunun doğru olmadığını, bu sürecin siyaseten kendilerine de zarar vereceğini söyledim. Kendi aralarında istişare etmek istediklerini söylediler. Dün itibarıyla da İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, şirket yönetimlerinin istifa edecekleri yönünde bana dönüş yaptı. Yüzde 90’a yakın yönetim kurulu başkanları ve üyeleri istifa etti, genel müdürleri de görevden aldılar. Dolayısıyla artık önümüzdeki süreç kısmen açılmış oldu. Biz yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayıp, yönetimin içine girmiş olacağız.”
İmamoğlu seçim yorgunluğunu atmak için tatile çıkacağını da belirterek, “Sizlerle bir süre görüşemeyeceğim. 4 gün dinleneceğim, izinli olacağım. Ailemle buluşacağım. Sonra da haftaya 3 gün perşembe, cuma, cumartesi belediye başkanları kampımız var” dedi.
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