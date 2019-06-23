İBB seçimlerinde Eyüpsultan'da kim kazandı? İstanbul seçimlerinde Eyüpsultan sonuçları
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Eyüpsultan’da ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, Eyüpsultan’da kim kazandı?
Yenilenen İBB seçimlerinde Eyüpsultan’da ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Eyüpsultan ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Eyüpsultan seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Eyüpsultan oldu. 21:05’e kadar yayınlanan verilere göre Eyüpsultan’da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 45,22 Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 53,91 oy aldı.
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