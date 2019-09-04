İBB önündeki eyleme AK Parti’den destek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden sonra iki seçim arası işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin belediye önünde bir haftadır yaptıkları eyleme AK Parti kurmaylarından destek geldi.
Dün sırasıyla eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İstanbul milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, işçileri ziyaret ederek hukuki destek sözü verdi. Kaya yaptığı açıklamada, işten çıkarmalara şiddetle karşı olduklarını belirterek hukuki anlamda sürecin takipçisi olacaklarını söyledi ve bu karardan dönülmesi gerektiğini belirtti. Metin Külünk de megafonla işçilere seslenerek “İş mahkemelerinde hakkınızın hukukunuzun örgütlü bir şekilde aranması konusunda da Hak-İş üzerine düşeni yapacaktır” dedi.
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