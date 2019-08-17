İBB önündeki açıklama Kazanasmaz’ı işinden etti
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, İBB çalışanları adına açıklama yapan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz’ın görevine son verildi.
İstifası istenen, etmeyince dün işine son verilen Kazanazmaz, Hürriyet’e şunları söyledi: “Biz İBB Trafik Radyosu olarak İBB’nin istediği etkinliklere sunucu desteği veriyoruz. O gün de sunucu desteği verdik. Benim katılmamı istediler. Ama ben sadece okuma kısmında varım, hazırlanması ya da yazılı kısmında yokum. Genel Müdür istifa etmemi istedi. Ben de 23 yıldır bu kurumda çalıştığımı ve kanunen bırakamayacağımı söyledim. Onlar da genel kurul kararıyla işime son verdiler. Söz konusu basın açıklaması bana yarım saat kala verildi. Şu an beni yine çağırsalar, Ekrem İmamoğlu’nun basın bildirisi olsa, ‘Okumayayım’ mı diyeceğim?” Tazminatını alacağını belirten Kazanasmaz, sonrası için bir planı olmadığını söyledi. m Fatma AKSU/İSTANBUL
NE OLMUŞTU?
İBB Trafik Radyosu Koordinatörü görevini yürüten Murat Kazanasmaz, bir grup belediye çalışanıyla birlikte İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasının önünde toplanarak, belediye çalışanları adına basın açıklaması yapmıştı. İmamoğlu’nun protesto edildiği açıklamayı okuyan Kazanasmaz, belediye seçimlerinde taraf olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
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