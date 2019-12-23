İBB önünde 4. gün... ‘Faytonlar kaldırılana kadar buradayız’
ADALAR’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesini protesto etmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) karşısındaki Saraçhane Parkı’nda çadır kuran hayvanseverlerin eylemi dördüncü günde de sürdü.
Hayvanseverler faytonlar tamamen kaldırılana kadar parkta kalacaklarını söyledi. Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, İstanbul Vegan İnisiyatifi ve Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi üyelerinden oluşan yaklaşık 50 kişi, Adalar’daki 81 atın itlaf edilmesinin ardından İBB’yi protesto etmişti. Faytonların tamamen yasaklanmasını isteyen hayvanseverler, protestonun ardından Saraçhane Parkı’nda çadır kurdu. Çadırların bulunduğu alana önceki ay kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden aktivist Burak Özgüner’in fotoğrafı asıldı.
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