İBB o karara itiraz etmeyecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başladığı 18 Nisan’dan beri kamuoyunda tartışılan, verilerin kopyalanmasına ilişkin mahkeme kararı İBB’ye ulaştı. İBB, karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.
İBB Basın Sözcü Murat Ongun tarafından gazetecilere yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
VERİLERİN BİR YEDEĞİ OLMALI
“18 Nisan 2019 tarihli başkanlık yazısında iki belediye müfettişi ve belediye uzmanlarıyla İBB’nin elektronik veri ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapma ve veri tabanı altyapı kopyalama işinde uzmanlar yetkilendirildi. Her türlü felaket senaryosuna karşı kurumların, kuruluşların, özel şirketlerin kendi verileri ile ilgili bir yedeği olması gerekir. Bu yazıda asıl hedeflenen, İBB’nin böyle bir yedeği var mı, varsa bu yedek nerede muhafaza ediliyor? Üstelik bu tespit, müfettişler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı’nın kontrolünde olacaktı. Bunun dışında herhangi bir veri ya da altyapı kopyalaması yoktur. Asla olmamıştır. Olmayan bir kopyalamanın doğal olarak dışarı sızması da söz konusu değildir. Yazıdan bir gün sonra yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar İBB’ye resmi olarak tebliğ edildi. İBB Hukuk Müşavirliği, mahkeme kararına cevap olmak üzere bilgi ve belge talebinde bulundu. İBB, yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmeyecek. Belediye başkanının söz konusu talimatı vermesi kamu yöneticiliği sorumluluğudur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda süreç devam edecek. İBB içinde resmi statüsü olmayan hiç kimse bu sürece dahil olmayacak.”
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