İBB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
İBB mülakat sonuçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Toplam 500 zabıta memuru alacağını duyuran İBB, mülakat sonuçları hakkında henüz bir duyuruda bulunmadı. Peki, İBB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
İBB mülakat sonuçları için mülakat aşamasını tamamlayan binlerce kişinin araştırması devam ediyor. Kurum üzerinden herhangi bir açıklama yapılmaması dolayısıyla internet üzerinden detayları araştıran binlerce kişi, konunun detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, İBB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
İBB ZABITA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
500 kişiyi bünyesinde istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayında kabul ettiği başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçmişti.
1 Ekim tarihine kadar devam eden sözlü sınavlarda adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
İBB 500 zabıta alımı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurumdan herhangi bir açıklama yapılmazken, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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