İBB Meclisi'nde hüzünlü veda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİBB Meclisi'nde hüzünlü veda
GeriGündem İBB Meclisi'nde hüzünlü veda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU/İSTANBUL
11.03.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

İBB Meclisi'nde hüzünlü veda

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İBB Meclisi'nde hüzünlü veda

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2014 – 2019 hizmet dönemi sona erdi. 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece’den aday olan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda düzenlediği törenle İBB Meclis üyelerine birer plaket verdi.

Uysal, veda konuşmasında “Bir dönemin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu zor süreçteki görevimin 3.5 yılını meclis üyesi, 1.5 yılını da başkan olarak hayırlısıyla tamamladım.Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken edindiğimiz tecrübeyle İstanbul’da görevimiz ne olursa olsun katkımız devam edecek” dedi.

Meclis üyeleri bu yıl son kez parmak kaldırırken, önümüzdeki dönemde 310 meclis üyesinden İBB Meclis üyeliğine seçilecek yerlerden CHP’den 20, AK Parti’den de 5’i kadın olmak üzere toplam 31 kişinin aday gösterildiği belirtildi.

‘SADECE FİKİRLER ÇATIŞTI’

Saraçhane’deki Meclis Salonu’ndaki toplantıya başkanlık yapan İBB Birinci Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet, yaşının 70’e dayandığını söyleyip, bir dahaki dönemde olmayacağını söyledi. Selamet, TBMM’deki kavgalı oturumlara göndermede bulunup, “Bu Meclis’te sadece fikirler çatıştı ama beden olarak çatışmadık. Bu anlamda bu meclisin çok başarılı olduğunu düşünüyorum” dedi. Meclis üyelerine son kez hitap eden Selamet, herkesten helallik istedi.

Ardından AK Parti İBB Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ile CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever veda konuşması yapıp, helallik istediler. Daha sonra Meclis gündemine sevk edilen 40 dosya komisyonlara havale edildi. Meclis üyeleri, plaket töreninden önce, hatıra fotoğrafı çektirip, İBB’ye veda etti. 

İBB Meclisinde hüzünlü veda

Son oturum öncesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Arı, İBB Meclisi’nin kadın üyelerine çiçek gönderdi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Görevi kötüye kullanma'dan iddianame tamamlandı! Savcı soruşturma talep etti

CHP'den son dakika Edremit düzeltmesi: Sehven geçilmiştir...

Vahşet! Günlerdir aranıyordu, canlı yayında ortaya çıktı

'Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır'