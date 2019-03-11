İBB Meclisi'nde hüzünlü veda
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2014 – 2019 hizmet dönemi sona erdi. 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece’den aday olan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda düzenlediği törenle İBB Meclis üyelerine birer plaket verdi.
Uysal, veda konuşmasında “Bir dönemin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu zor süreçteki görevimin 3.5 yılını meclis üyesi, 1.5 yılını da başkan olarak hayırlısıyla tamamladım.Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken edindiğimiz tecrübeyle İstanbul’da görevimiz ne olursa olsun katkımız devam edecek” dedi.
Meclis üyeleri bu yıl son kez parmak kaldırırken, önümüzdeki dönemde 310 meclis üyesinden İBB Meclis üyeliğine seçilecek yerlerden CHP’den 20, AK Parti’den de 5’i kadın olmak üzere toplam 31 kişinin aday gösterildiği belirtildi.
‘SADECE FİKİRLER ÇATIŞTI’
Saraçhane’deki Meclis Salonu’ndaki toplantıya başkanlık yapan İBB Birinci Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet, yaşının 70’e dayandığını söyleyip, bir dahaki dönemde olmayacağını söyledi. Selamet, TBMM’deki kavgalı oturumlara göndermede bulunup, “Bu Meclis’te sadece fikirler çatıştı ama beden olarak çatışmadık. Bu anlamda bu meclisin çok başarılı olduğunu düşünüyorum” dedi. Meclis üyelerine son kez hitap eden Selamet, herkesten helallik istedi.
Ardından AK Parti İBB Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ile CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever veda konuşması yapıp, helallik istediler. Daha sonra Meclis gündemine sevk edilen 40 dosya komisyonlara havale edildi. Meclis üyeleri, plaket töreninden önce, hatıra fotoğrafı çektirip, İBB’ye veda etti.
Son oturum öncesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ömer Arı, İBB Meclisi’nin kadın üyelerine çiçek gönderdi.
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