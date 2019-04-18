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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.04.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

İBB Meclisi pazartesi toplanacak

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İBB Meclisi pazartesi toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni meclisi, ilk toplantısını 22 Nisan Pazartesi gerçekleştirecek.

Toplantıya Cumhur İttifakı'nın 180, Millet İttifakı'nın ise 132 meclis üyesi iştirak edecek. Saraçhane'deki binada gerçekleştirilecek ilk toplantıyı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetecek. 

İBB'deki ilk mesaisine başlayan İmamoğlu, gazetecilerin meclisin ne zaman toplanacağına ilişkin sorularına, "Pazartesi günü olarak görünüyor. Yönetmelik öyle emrediyor. O güne hazırlığımızı yapacağız." diyerek cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantı için hazırlıklar devam ederken İBB Meclisine gelecek üyelerin tamamı belirlendi.

Buna göre, 312 üyeli İBB Meclisi'nde çoğunluk AK Parti'de olacak. Meclis Müdürlüğü'nce hazırlanan listeye göre, Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı ise 132 üye ile temsil edilecek. Partiye göre dağılım yapıldığında ise İBB Meclisinde; AK Parti 176, MHP 4, CHP 128 ve İyi Parti 4 üye ile görev yapacak.

AK Parti'de 24 ilçe belediye başkanı ve 152 meclis üyesi, CHP'de ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra 14 ilçe belediye başkanı ve 113 üye görev yapacak. MHP'yi ise bir ilçe belediye başkanı ve 3 meclis üyesi temsil edecek. İYİ Parti adına da 4 meclis üyesi görev alacak.

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