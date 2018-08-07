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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.08.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

İBB kurban timi görevde

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İBB kurban timi görevde

İstanbul'da 15 ayrı ekipten oluşturulan kurban yakalama timi göreve başladı. Kaçan kurbanlıkları yakalayacak olan timler, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşların rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 ekipten oluşan kurban yakalama timini göreve başlattı.

İBB ALO 153’ü arayan İstanbullulara kurban yakalama timi ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Geçen yıl 6 kurban yakalama ekibi ile yürütülen görevde 23 büyükbaş hayvana müdahale ederek sahiplerine teslim edildi.

İBB Veteriner Hizmetleri’ne bağlı 15 yakalama ekibi Anadolu ve Avrupa yakasında görev yapacak. İkişer kişiden oluşan ekipler ücretsiz olarak hizmet verecek. Ekipler elleri ile yakalayamadıkları ve agresif olan hayvanlara hafif uyuşturucu iğne ile müdahale ediyor.

“15 farklı ekipten oluşan kurban yakalama timi hizmet veriyor”

İBB Veteriner Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Kerim Ayan, “Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 15 farklı ekipten oluşan kurban yakalama timi hizmet veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 153 No'lu telefonundan şikayet edildiğinde, en yakın kurbanlık yakalama timi yönlendirilir. İlk önce ekibimiz el marifeti ile yakalamaya çalışıyor, ardından eğer hayvan fazla agresif ise hafif uyuşturucu bir iğne ile müdahale yapılıyor. Geçen sene 6 ekip ile 23 adet kurban hayvanı yakalanıp sahiplerine teslim edildi. Timlerimizin sayısını artırarak daha zamanında müdahale etmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

200 bin takım hijyenik poşet dağıtılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı bastırıldı. Ayrıca vatandaşlara 200 bin takım hijyenik kurban poşeti dağıtılması için planlama yapıldı. İBB ALO 153 Beyaz Masa tarafından oluşturulan “Bilgilendirme Hattı” ile kurbanlık hayvanların eti ile ilgili tüm merak edilen sorulara cevap veriliyor.

İBB kurban timi görevde

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