İBB itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı mı?
İBB itfaiye eri alımı sonuçları için vatandaşların araştırması başladı. Bünyesine toplam 500 itfaiye eri alımı yapmak için süreci sona erdiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği son sınavın ardından değerlendirme aşamasına girdi. İBB itfaiye eri alımı sözlü mülakatında adaylara anayasa, inkilap tarihi gibi konulardan sorular yöneltildi. Uygulama sınavı ise dayanıklılık üzerine kurgulandı. Peki, İBB itfaiye eri alımı sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
İBB itfaiye eri alımı sonuçları, son günleri gündemdeki konular arasında yer almaya başladı. 500 vatandaşı itfaiye eri olarak bünyesinde istihdam edecek olan İBB, süreçle ilgili detayları yayımladığı kılavuzda adım adım paylaşmıştı. Peki, İBB itfaiye eri alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
İBB İTFAİYE ERİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?
İtfaiye Eri kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 2/7/2018 – 1/8/2018 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi.
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapıldı.
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SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sözlü sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapıldı. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapıldı.
Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
İTİRAZ ŞANSI OLACAK
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
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