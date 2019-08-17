İBB: Fıskiyeyi kırmışlar
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafik polisi Ali Ulaş’ın çarşamba gecesi TEM Otoyolu Samandıra mevkisinde ıslak zeminde kayarak şehit olduğu kazayla ilgili, "Olay yerindeki vana kutusunun kırılarak açıldığı” yönünde açıklama yaptı.
Çim sulama fıskiyelerinden yola akan suyun neden olduğu belirtilen kazayla ilgili inceleme sürerken İBB açıklamasında şöyle denildi: “Bölgede sulama işlemi sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Bir önceki gün bu saatlerde sulama yapılarak tüm sistem kapatılmıştır. Sulama saatleri içinde görevli personel alandan ayrılmamakta, bir sorun oluştuğunda gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Yapılan incelemelerde, kazanın meydana geldiği alanın gece madde bağımlısı olduğu tahmin edilen kişilerce kullanıldığı tespit edilmiştir. Olay yerindeki vana kutusunun kapağının kırılarak açıldığı ve sulama başlıklarının da kırılarak yönünün değiştirildiği tespit edilmiş ve tutanak tutulmuştur.”
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