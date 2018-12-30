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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.12.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

İBB duyurdu! Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat

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İBB duyurdu! Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için bazı önlemler aldı. Önlemler kapsamında zabıta, itfaiye, sağlık personellerinin gece boyu ek mesai yapacağı, Metro, metrobüs ve İETT hatlarının da ek seferler düzenleyeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için önlemlerini aldı. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte 277 zabıta gece boyu görev yapacak. İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Metro ve Marmaray 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'nın seferleri de uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için gereken önlemleri aldı. Sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak. Metro, metrobüs ve İETT hatları da ek seferler düzenleyecek.

İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELLERİ TEYAKKUZDA OLACAK

İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. Herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak. 7/24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak. 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI EĞLENCE MEKANLARI DENETLENECEK

İBB Zabıta Daire Başkanlığı; Taksim, Galata, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kadıköy gibi yılbaşı programlarının gözde mekanlarında ek önlemler için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre yılbaşı gecesi 69 ayrı ekip halinde 277 zabıta personeli görev yapacak. Trafiğin aksamaması için kritik noktalara 10 ayrı çekici ekibi konuşlandırılacak. Eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine karşı desibel denetimleri yapılacak. 

İETT 665 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İstanbulluların ulaşımda sorun yaşamaması için İETT, yılbaşı gecesi sabaha kadar ek seferler düzenleyecek. Metrobüs dahil toplam 20 hatta 127 araç ve 665 ek sefer konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgiye www.iett.istanbul, http://www.iett.istanbul adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından ulaşabilecekler. 

METRO, MARMARAY VE ŞEHİR HATLARI'NIN SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul'un il genelindeki tüm hatları ve Marmaray gece 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'na bağlı vapurlar da ek sefer düzenleyecek. Kadıköy-Karaköy hattında karşılıklı seferler 01.00'a kadar devam edecek. Beşiktaş-Kadıköy hattında Beşiktaş İskele'den son vapur saat 23.45'te, Kadıköy İskele'den ise son vapur saat 23.15'te kalkacak. Eminönü-Kadıköy hattında Eminönü İskeleden son vapur saat 22.30'da, Kadıköy İskele'den de saat 22.00'da hareket edecek.

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