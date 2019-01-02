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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.01.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Son dakika: İBB duyurdu! Artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecekler...

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Son dakika: İBB duyurdu! Artık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecekler...

İBB'den yapılan son dakika açıklamasında "Yeni düzenlemeyle artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek" denildi.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre artık kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) köprü geçişleriyle ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) geçiş hakkı tanındı.

UKOME'nin 2016/8-1 sayılı kararına göre FSM Köprüsü'nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar köprülerden yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabiliyordu. UKOME'nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar FSM'den geçiş yapabilecek. Böylece özellikle esnaflık yapan sürücülerin FSM'yi kullanma talebi karşılanmış oldu.

Köprülerden araç geçiş sınıfları ise şöyle:

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm 1. sınıf araçlar

-Kamyonet, Panelvan, Van, Minibüs tipi tüm 2. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre üstünde olan araçlar)

-Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

-Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)  

-KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları

*Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;

-2. sınıf araçlar içerisinde yer alıp ruhsatında Kamyon, Otobüs, Çekici yazan araçlar ile 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, jeep vb.)

-Turizm, Personel, Okul vb. Tüm servis araçları

-Toplu Taşıma Araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi Dolmuş)

*15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;

-Kamyonet, Minibüs, Panelvan, Van tipi araçlar

-Kamyon, Otobüs, Çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş hakkı olan araç sınıfları;

-Tüm motorlu araçlar

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