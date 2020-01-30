İBB deprem toplanma alanlarını erişime açtı – İBB şehir haritası toplanma alanı sorgulama sayfası

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, İstanbul’a bağlı 39 ilçenin “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı belirlediğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.



Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.



Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.

TOPLANMA ALANI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Size en yakın toplanma ve barınma alanını tespit etmek “http://sehirharitasi.ibb.gov.tr” adresinden mümkün.



Bu sayfayı kullanarak acil durum toplanma alanları ve geçici barınma alanlarını sorgulayabilirsiniz. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sırasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

İBB şehir haritası toplanma alanı sorgulama sayfası





