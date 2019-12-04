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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.12.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

İBB bursları ne zaman ödenecek? İBB burs parası ne zaman hesaplara yatacak?

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İBB bursları ne zaman ödenecek? İBB burs parası ne zaman hesaplara yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında son aşamaya gelindi. Burs başvurusu sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez burs paralarının ne zaman öğrencilerinin hesaplarına yatacağı merak konusu oldu. Peki, İBB bursları ne zaman ödenecek?

İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Söz konusu bursların ne zaman hesaplara yatacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, İBB burs ödemesi hakkında ayrıntılar...

İBB'den yapılan açıklamaya göre; Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı evrak kabul süresi uzatıldı. Bursların evrak beyan süresinin tamamlanmasının ardından ödeneceği tahmin ediliyor. Süre uzatılmasına ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle;

"Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı

6 Aralık 2019 Cuma tarihine kadar teslim edebilirisiniz.

Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir. Yanlış ya da eksik beyanınız varsa sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerinden değişiklik dilekçenizi doldurabilir ve güncel puanınız ile yedek listesinde yeniden değerlendirmeye alınabilirsiniz.

Yedek listeler en geç 7 Aralık 2019 Cumartesi açıklanacaktır.

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."

Burs ödemesine dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

 

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