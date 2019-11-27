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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

İBB burs sonuçları açıklandı iddiaları soru işareti oluşturdu! İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır?

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İBB burs sonuçları açıklandı iddiaları soru işareti oluşturdu! İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu İBB burs sonuçları açıklandı iddiası sosyal medyada kafa karıştırdı. Başvuruda bulunan öğrenciler, İBB burs başvuru sonuçlarını öğrenmek adına sorgulama sayfasına yönelik detayları araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, burs başvuru sonuçları hakkında merak edilenler.

Genç Üniversiteli İBB burs başvurularına binlerce öğrenci geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı. Öğrencilerin bekleyişi devam ederken, İBB burs başvuru sonuçlarının açıklandığı https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden açıklandı. Fakat İBB burs başvuru sonuçlarının siteden kaldırıldığı görüldü. Bunun üzerine öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluştu. İşte, 2019 İBB burs sonuçlarına yönelik detaylar.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından açıklanacağı gün belli olan İBB burs sonuçlarına şuan erişim sağanamıyor. Sonuçlar ilan edildiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BURS SONUÇLARI TWİTTER PAYLAŞIMLARINDA YER ALDI

İBB burs sonuçlarına yönelik Twitter'dan öğrenciler paylaşımlarda bulundu. İşte, o paylaşımlardan bazları;

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? 

Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ NASIL OLACAK?

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

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