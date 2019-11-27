İBB burs sonuçları açıklandı iddiaları soru işareti oluşturdu! İBB burs sonuçları nasıl sorgulanır?
Üniversite öğrencilerinin başvuruda bulunduğu İBB burs sonuçları açıklandı iddiası sosyal medyada kafa karıştırdı. Başvuruda bulunan öğrenciler, İBB burs başvuru sonuçlarını öğrenmek adına sorgulama sayfasına yönelik detayları araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, burs başvuru sonuçları hakkında merak edilenler.
Genç Üniversiteli İBB burs başvurularına binlerce öğrenci geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı. Öğrencilerin bekleyişi devam ederken, İBB burs başvuru sonuçlarının açıklandığı https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden açıklandı. Fakat İBB burs başvuru sonuçlarının siteden kaldırıldığı görüldü. Bunun üzerine öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluştu. İşte, 2019 İBB burs sonuçlarına yönelik detaylar.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı duyurunun ardından açıklanacağı gün belli olan İBB burs sonuçlarına şuan erişim sağanamıyor. Sonuçlar ilan edildiği zaman haberimizde yer vereceğiz.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB BURS SONUÇLARI TWİTTER PAYLAŞIMLARINDA YER ALDI
İBB burs sonuçlarına yönelik Twitter'dan öğrenciler paylaşımlarda bulundu. İşte, o paylaşımlardan bazları;
Eğitim yardımı ibb bursu başvuru sonuçları açıklandığı halde siteden görüntüleyemiyoruz lütfen yardımcı olur musunuz @ibbBeyazmasa #ibbburs— Karaeski (@biralexdegilmis) November 27, 2019
@ibbBeyazmasa ibb burs sonuçları ekranına ulaşamıyorum. Bir sorun mu var?— or.ergin (@_ErginOr) November 27, 2019
#ibbburs sonucumu göremiyorum neden site mi çöktü acaba ? girebilen var ise link atabilir mi ?— buse dal (@busu1801) November 27, 2019
Bakamıyorum #ibbburs— İ𝓁𝒶𝓎𝒹𝒶 (@evindelisigibi) November 27, 2019
İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ NASIL OLACAK?
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
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