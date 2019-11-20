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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler?

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İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Bu gelişmenin duyulmasının ardından burs başvuru şartları ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler?

İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Söz konusu bursa başvuru yapabilmek için kurumun belirlediği başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. İşte, 2019 İBB burs başvurusu hakkında tüm ayrıntılar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

BU DETAYLARA DİKKAT!

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır. Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır. Öte yandan "Eğitim Yardımı" başvuruları sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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